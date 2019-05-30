Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%РБК 04:04
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из финансовой отчетности компании. За прошедшие три месяца «Газпром» заработал ₽535 млрд против ₽371 млрд в 2018-м.
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Энергетика и промышленность Россиивчера в 21:07
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