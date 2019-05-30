Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%РБК 04:04
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из финансовой отчетности компании. За прошедшие три месяца «Газпром» заработал ₽535 млрд против ₽371 млрд в 2018-м.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ГЭХ считает задачи выполненными, несмотря на «болевые точки»ГЭХ считает задачи выполненными, несмотря на «болевые точки»
Энергетика и промышленность Россиивчера в 21:07
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Экономика
Россияне взяли рекордный объем автокредитов
Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).
Обновлено в 03:32
Кино
Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в пятницу на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Гаджеты
Под крышками новых процессоров AMD Ryzen оставили припой
Как известно, под крышкой у новых CPU AMD находится три кристалла, два из которых являются процессорами.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Обновлено в 02:37
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко
Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено 28 мая в 09:11
Армия и оружие
В России началась разработка противокорабельной ракеты для Су-57
В России начали разрабатывать перспективную противокорабельную авиационную ракету, которой будет оснащаться в том числе истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 03:16
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Спорт
Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
Общество
30 мая москвичей ждут жара, ливни и грозы
30 мая в Москву придут грозы и ливни.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Девятиклассник в Красноярском крае спас тонувшего ребенка
Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка.
Обновлено в 03:05
Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Экономика
Сонни Сингх, BitPay: у криптовалют есть реальные сценарии использования
Запуск продуктов в сфере криптовалют говорит о том, что у них есть сценарии использования в реальном мире, заявил коммерческий директор BitPay Сонни Сингх.
Обновлено в 04:08
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения
В 2008 году в Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский отказался давать показания, отвечая на вопросы сторон, и предложил заслушать протоколы его допросов на стадии следствия.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Лишенный жилья 88-летний Иван Краско собрался в дом престарелых
За личной жизнью 88-летнего Ивана Краско общественность наблюдает с телеэкранов вот уже несколько лет.
Обновлено в 04:42
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44