Экономика
Прибыль «Газпром газораспределение НН» в I квартале снизилась на 10%Ньюс-НН 04:54
Чистая прибыль ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» за I квартал 2019 года составила 535,59 млн рублей, говорится в отчете предприятия. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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«Газпром газораспределение Воронеж» в I квартале сократил чистую прибыль на 20,6%
Интерфакс - Россиявчера в 09:41
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