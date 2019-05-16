Экономика

Прибыль «Газпром газораспределение НН» в I квартале снизилась на 10%Ньюс-НН 04:54

Чистая прибыль ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» за I квартал 2019 года составила 535,59 млн рублей, говорится в отчете предприятия. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Прибыль «Газпром газораспределение НН» в I квартале снизилась на 10%

Ньюс-НН04:54

«Газпром газораспределение Воронеж» в I квартале сократил чистую прибыль на 20,6%

Интерфакс - Россиявчера в 09:41
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О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
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Обновлено в 04:25
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Политика

США внесут Huawei в черный список

Американский Минторг объявил, что внесёт крупнейшую в мире компанию "Хуавэй" и все, связанные с ней, юридические лица в свой черный список.
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Шоу-бизнес

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Авто

Обновленный Geely Emgrand X7 рассекречен до премьеры

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Происшествия

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Россиянам могут дать дополнительный выходной для диспансеризации

В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
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Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил Донбасс, передает УНИАН.
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Футбол

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Дело о нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП) со стороны английского футбольного клуба «Манчестер Сити» передано в судебную палату.
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В продаже появилась первая карта microSD на 1 Тбайт

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В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

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Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

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Сборная России по хоккею одержала свою самую крупную в истории победу

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Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.
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Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено в 07:45
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