Выручка увеличилась на 9% - до 424,649 млрд рублей. EBITDA по итогам января-июня составила 89,789 млрд рублей. Капзатраты компании выросли в первом полугодии на 20,6% - до 28,663 млрд рублей.

Прибыль «Башнефти» по МСФО за полугодие выросла на 6%

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Футбол Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной» Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Назван размер возможных выплат США за Гренландию Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.

Армия и оружие В ДНР опасаются провокаций силовиков в день независимости Украины Начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов не исключил провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе в период празднования на Украине дня независимости.

Киберспорт Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11 Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.

Футбол «Матч ТВ» покажет игру Лиги Европы «Брага» — «Спартак» Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матч раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Политика Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».

Политика Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа Группа «Первый полет» на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), который пройдет в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября, представит новую фигуру высшего группового пилотажа, получившую название «Пропеллер».

Общество Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова выбирает свадебное платье Правда, муж Глафиры Тархановой — Алексей Фадеев не любит публичную сторону актерской профессии.

Финансы Минфин 21 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Министерство финансов РФ проведет 21 августа аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

Кино Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.

Экономика Потребительские цены в России падают вторую неделю подряд Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен.

Хоккей «Сибирь» обменяла права на Яшкина в «Динамо» Права на форварда Дмитрия Яшкина в КХЛ перешли к московскому Динамо в результате обмена с Сибирью, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Происшествия В шахте на Урале произошло обрушение породы Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Технологии Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.