Экономика
Прибыль «Башнефти» по МСФО за полугодие выросла на 6%Финмаркет 04:36
Выручка увеличилась на 9% - до 424,649 млрд рублей. EBITDA по итогам января-июня составила 89,789 млрд рублей. Капзатраты компании выросли в первом полугодии на 20,6% - до 28,663 млрд рублей.
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За полгода 2019-го «Башнефть» вновь добилась сильных финансовых результатов
Московский Комсомолец05:18
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