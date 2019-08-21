Экономика

Прибыль «Башнефти» по МСФО за полугодие выросла на 6%Финмаркет 04:36

Выручка увеличилась на 9% - до 424,649 млрд рублей. EBITDA по итогам января-июня составила 89,789 млрд рублей. Капзатраты компании выросли в первом полугодии на 20,6% - до 28,663 млрд рублей.
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Прибыль «Башнефти» по МСФО за полгода выросла на 6%

Реальное время08:29

За полгода 2019-го «Башнефть» вновь добилась сильных финансовых результатов

Московский Комсомолец05:18

«Башнефть» нарастила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 3%

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Выручка «Башнефти» за первое полугодие 2019 года составила почти полтриллиона рублей

МедиаКорСеть04:43

Прибыль «Башнефти» по МСФО за полугодие выросла на 6%

Финмаркет04:36

Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%

Вести.Финанс04:51

Чистая прибыль «Башнефти» за 1 полугодие увеличилась на 6,2%

Finam.Ru02:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
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Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
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Да, хорошо, как VAR защищает футболистов от опасной игры соперника.
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Как сообщает Bild, «Лилль» хочет приобрести португальского хавбека.
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