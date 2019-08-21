Экономика

Прибыль «Башнефти» по МСФО за полугодие выросла на 6%Финмаркет 04:36

Выручка увеличилась на 9% - до 424,649 млрд рублей. EBITDA по итогам января-июня составила 89,789 млрд рублей. Капзатраты компании выросли в первом полугодии на 20,6% - до 28,663 млрд рублей.
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Прибыль «Башнефти» по МСФО за полгода выросла на 6%

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Finam.Ru02:49
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