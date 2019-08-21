Экономика

Прибыль «Башнефти» по МСФО за полгода выросла на 6%Реальное время 08:29

За первое полугодие 2019 года чистая прибыль "Башнефти" по МСФО составила 43,9 млрд рублей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 9%, до 424,649 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
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Прибыль «Башнефти» по МСФО за полгода выросла на 6%

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