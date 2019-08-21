Экономика
Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%Вести.Финанс 04:51
Выручка от продаж увеличилась на 9% до 424,649 млрд руб. Капзатраты достигли 28,663 млрд руб. (+ 20,6% в годовом выражении). Операционная прибыль выросла на 19,4% до 64,357 млрд руб.
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За полгода 2019-го «Башнефть» вновь добилась сильных финансовых результатов
Московский Комсомолец05:18
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