Экономика

Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%Вести.Финанс 04:51

Выручка от продаж увеличилась на 9% до 424,649 млрд руб. Капзатраты достигли 28,663 млрд руб. (+ 20,6% в годовом выражении). Операционная прибыль выросла на 19,4% до 64,357 млрд руб.
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Прибыль «Башнефти» по МСФО за полугодие выросла на 6%

Финмаркет04:36

За полгода 2019-го «Башнефть» вновь добилась сильных финансовых результатов

Московский Комсомолец05:18

Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%

Вести.Финанс04:51

Прибыль «Башнефти» по МСФО за полгода выросла на 6%

Реальное время08:29

Чистая прибыль «Башнефти» выросла на 6%

Коммерсантъ Уфа03:31

«Башнефть» нарастила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 3%

ПРАЙМ02:50

Чистая прибыль «Башнефти» за 1 полугодие увеличилась на 6,2%

Finam.Ru02:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
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В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
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Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
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Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения в РФ

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Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

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Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
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В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
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СМИ: Медиков обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве в Архангельской области

Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили, что те не представляют опасности.
Обновлено в 14:38
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Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
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Гастрольный план Волковского театра не изменится после смены худрука

Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
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Трамп хотел купить Гренландию за $600 млн в год

Экс-президент США Гарри Трумен собирался купить Гренландию за $100 млн, а действующий президент Дональд Трамп, как выяснилось, был готов платить за остров $600 млн в год.
Обновлено в 09:55
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Венедиктов объяснил снижение явки на тесте онлайн-голосования в Москве

Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%.
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Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
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Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши

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Рибери прибыл во Флоренцию и прокомментировал переход в «Фиорентину»

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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
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Шойгу сообщил о напряженной обстановке на западных границах России

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У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
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На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней

Проведенное исследование патологического материала из свинокомплекса «Беляевский» в Конышевском районе подтвердило заражение африканской чумой свиней.
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Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
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В североуральской шахте под завалами погиб рабочий

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
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Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье

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Обновлено в 04:25
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