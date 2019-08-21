Экономика
Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%Вести.Финанс 04:51
Выручка от продаж увеличилась на 9% до 424,649 млрд руб. Капзатраты достигли 28,663 млрд руб. (+ 20,6% в годовом выражении). Операционная прибыль выросла на 19,4% до 64,357 млрд руб.
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Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
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Кино
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Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Диетологи рассказали о безопасной периодичности употребления грибов
Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
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Экономика
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Происшествия
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В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
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Музыка
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
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Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено в 22:41
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено в 08:42
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14»
Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
Обновлено в 22:59
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по базе ХАМАС в Газе
Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.
Обновлено в 20:54
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Обновлено в 08:11
Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 21:29