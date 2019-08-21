Экономика

Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%Вести.Финанс 04:51

Выручка от продаж увеличилась на 9% до 424,649 млрд руб. Капзатраты достигли 28,663 млрд руб. (+ 20,6% в годовом выражении). Операционная прибыль выросла на 19,4% до 64,357 млрд руб.
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«Башнефть» увеличила чистую прибыль на три процента

Ньюс-НН09:21

Прибыль «Башнефти» по МСФО выросла в первом полугодии на 3%

Вести.Финанс04:51

«Башнефть» нарастила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 3%

ПРАЙМ02:50

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Финмаркет04:36

Чистая прибыль «Башнефти» за 1 полугодие увеличилась на 6,2%

Finam.Ru02:49
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Отмечается, что главные роли в новой картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером четвертого фильма станет Лана Вачовски.
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Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
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В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу

17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
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Политика

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Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
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В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
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Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14»

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России

Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по базе ХАМАС в Газе

Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

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Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний

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На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
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Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

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Обновлено вчера в 01:55
Армия и оружие

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье

В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
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ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
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Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года входит в ПАО НК «Роснефть». Полное наименование - Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания „Башнефть“». Главный офис расположен в городе Уфе.
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