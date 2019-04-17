Экономика
Прибыль «АЛРОСА» по РСБУ за 1 квартал упала до 16,06 млрд рублейFinam.Ru вчера в 10:32
Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за 1 квартал 2019 года по РСБУ снизилась в 1,9 раза до 16,06 млрд рублей по сравнению с прибылью в 30,553 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, следует из отчета компании.
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Общество
Инвалидам уточняют рабочие места
Минтруд разрабатывает законопроект, который позволит создавать для инвалидов новые рабочие места на средства от штрафов работодателей.
Обновлено в 18:55
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец
65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Футбол
«Шахтер» дожал «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» и вышел в финал Кубка Украины. Встреча 1/2 финала между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков».
Обновлено в 13:32
Космос
69738 фотографий кометы Чурюмова — Герасименко выложили в открытый доступ
Почти 70 тысяч снимков кометы 67P/Чурюмова — Герасименко, сделанных камерой OSIRIS на борту миссии «Розетта», выложены в открытый доступ на отдельном сайте, сообщает Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка.
Обновлено в 11:34
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Здоровье
Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек
Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Футбол
На домашний матч «Краснодара» с «Зенитом» проданы все билеты
Как ранее сообщали «Кубанские новости», полузащитник Шарль Каборе не поможет «Краснодару» в матче против «Зенита».
Обновлено в 11:15
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для уехавших с места ДТП водителей
Закон об усилении уголовной ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, приняла в третьем чтении Государственная дума.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Светлаков нагрубил Собчак и пригрозил расправой
Обновлено в 18:09
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Теннис
Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга турнира в Монте-Карло победил соотечественника Роберто Баутиста-Агуту, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:12
Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Гайсин дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
Драка, в которой участвовали полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, произошла в октябре 2018 года в кафе «Кофемания», расположенном на Большой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Космос
Территория Йети: Туристу удалось снять на видео волосатого пришельца
На видеоплёнке видно, что инопланетный гость, напоминающий Йети, ведет себя «по-хозяйски», словно это его территория: он обследует окружающую среду, не обращая внимания на снимающих его туристов.
Обновлено в 14:41
Игры
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной
Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29