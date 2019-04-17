Экономика

Прибыль «АЛРОСА» по РСБУ за 1 квартал упала до 16,06 млрд рублейFinam.Ru вчера в 10:32

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" за 1 квартал 2019 года по РСБУ снизилась в 1,9 раза до 16,06 млрд рублей по сравнению с прибылью в 30,553 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, следует из отчета компании.
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Объем добычи алмазов АК «АЛРОСА» в 1-м квартале увеличился на 5%

Финмаркет05:15

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Rambler News Service04:56

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Оптимизм замдиректора АЛРОСА беспочвенен: летом спрос на алмазы падает

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«АЛРОСА» в I квартале увеличила добычу на 5%, до 7,8 млн карат

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«Алроса» в I квартале увеличила добычу алмазов на 5%

Вестник золотопромышленника04:40
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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Минтруд разрабатывает законопроект, который позволит создавать для инвалидов новые рабочие места на средства от штрафов работодателей.
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Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
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Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», полузащитник Шарль Каборе не поможет «Краснодару» в матче против «Зенита».
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Госдума ужесточила наказание для уехавших с места ДТП водителей

Закон об усилении уголовной ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, приняла в третьем чтении Государственная дума.
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Светлаков нагрубил Собчак и пригрозил расправой

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В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
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Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
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«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника

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На видеоплёнке видно, что инопланетный гость, напоминающий Йети, ведет себя «по-хозяйски», словно это его территория: он обследует окружающую среду, не обращая внимания на снимающих его туристов.
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Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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