Происшествия
При землетрясении в Иракском Курдистане пострадали 43 человека
При землетрясении в Иракском Курдистане пострадали 43 человекаГазета.Ru19:52
Один человек погиб и 43 пострадали в Иракском Курдистане в результате землетрясения, сообщает Rudaw со ссылкой на центр по координации кризисных ситуаций. Уточняется, что землетрясение произошло в районе ирано-иракской границы.
Газета.Ru19:52
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Происшествия
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову
В Махачкале неизвестный несколько раз выстрелил в заслуженную артистку Дагестана, поп-певицу Машидат Омарасхабову, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Калифорнии локализован самый крупный природный пожар в истории штата
Сотрудники экстренных служб США сообщили о 100%-ной локализации одного из самых крупных природных пожаров в истории штата Калифорния.
Обновлено в 20:10
Происшествия
В Москве водитель КамАЗа засыпал автомобиль ГИБДД песком
В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 20:28
Происшествия
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в бананах
В польских магазинах нашли 170 кг кокаина в коробках с бананами из Эквадора, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Пермском крае ведутся поиски пропавших в лесу детей
Обновлено в 19:36
Происшествия
На въезде в Уфу восстановили осложненное из-за аварий движение
Движение на въезде в Уфу, затрудненное из-за нескольких аварий, восстановлено, автомобили едут в обычном режиме, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова
Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В московском ресторане у женщины украли кольцо стоимостью $170 тысяч
В одном из столичных ресторанов у посетительницы украли кольцо, стоимость которого составляет около $170 тыс. (более 11 млн рублей).
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Волгограде устранили последствия аварии на тепломагистрали
Устранение аварии, произошедшей на тепломагистрали в Волгограде утром в воскресенье, продолжается, в школу, детский сад и 10 домов тепло уже поступило, в ожидании подключения еще восемь зданий, сообщили РИА Новости в волгоградской "Концессии теплоснабжения".
Обновлено в 15:52
Происшествия
На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со стройматериалами на рынке в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Госдуме предлагают привлекать к уголовной ответственности с 12 лет
Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены предложить снизить возраст наступления уголовной ответственности с 14 лет до 12 лет.
Обновлено в 13:43
Происшествия
На Украине протестующие водители с еврономерами подожгли шины
В украинском Ужгороде в воскресенье, 25 ноября, протестующие подожгли покрышки вблизи областной администрации.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины
В Киеве неизвестные украли личные вещи Марины Кинах — супруги бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде из ТЦ эвакуировали более тысячи человек
Нижегородские спасатели эвакуировали 1,2 тысячи человек из торгового центра "Небо" в Нижнем Новгороде, где произошло ложное срабатывание сигнализации о задымлении, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Коммунальная авария оставила без тепла 32 дома на Зины Портновой
Прорыв трубы на улице Зины Портновой в Петербурге оставил жителей 32 домов без теплых батарей.
Обновлено в 13:58