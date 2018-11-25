Один человек погиб и 43 пострадали в Иракском Курдистане в результате землетрясения, сообщает Rudaw со ссылкой на центр по координации кризисных ситуаций. Уточняется, что землетрясение произошло в районе ирано-иракской границы.

При землетрясении в Иракском Курдистане пострадали 43 человека

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