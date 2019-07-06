Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человекаТАСС вчера в 15:28
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Один из пострадавших является несовершеннолетним.
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Происшествия
Новое мощное землетрясение произошло в Калифорнии
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Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
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Происшествия
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Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
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Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль
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Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
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Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
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Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
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Обновлено в 00:27
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Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
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В Башкирии 12 детей заразились тяжелой вирусной инфекцией
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Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
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Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки
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Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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