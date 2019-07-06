Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человекаТАСС вчера в 15:28

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Один из пострадавших является несовершеннолетним.
Читать в источнике

Подробнее о событии

При взрыве газа во Флориде пострадали 23 человека

Коммерсантъвчера в 23:10

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Интерфаксвчера в 20:16

Посольство РФ в США выясняет, пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

ТАССвчера в 14:53

23 человека пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

Газета.Ruвчера в 19:54

Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде

РБКвчера в 14:03

Число пострадавших при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23

RT на русскомвчера в 20:17

Опубликовано видео с места взрыва во Флориде

РИА Новостивчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Происшествия

Новое мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Обновлено 05 июля в 23:49
Происшествия

Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей

4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Происшествия

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Авто

Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России

Экспертами уже озвучена приблизительная дата, когда этот внедорожник появится в России.
Обновлено вчера в 09:22
Космос

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено 04 июля в 03:40
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Экономика

Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль

Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 10:29
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.
Обновлено в 02:42
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Единоборства

Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички

Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Здоровье

В Башкирии 12 детей заразились тяжелой вирусной инфекцией

В Башкирии у 12 детей выявили гепатит.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристов

Обновлено в 02:22
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни

Обновлено в 01:53
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено вчера в 10:53
Музыка

Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки

Американский певец и композитор Стиви Уандер вынужден приостановить гастрольный тур из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

Sony готовит к выпуску смартфон с гибким экраном

Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения

Обновлено вчера в 10:52
Общество

Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов

Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
ЖКХ

В Тулуне началась подача технической воды в дома

Обновлено в 02:10
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье

Косметологи назвали волгоградцам продукты, вызывающие прыщи на лице

Обновлено в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное