Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человекаТАСС вчера в 15:28
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Один из пострадавших является несовершеннолетним.
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Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
На поклон: Зеленский едет в Одессу постоять на натовских кораблях
На Украине полным ходом идут военные учения Sea Breeze. Не обошёл их вниманием и Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
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Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова ждет малыша
Подписчики сестры музыканта начали сразу поздравлять будущую маму с радостным событием, пожелали ей отдохнуть и поблагодарили за проделанную работу в организации свадебных мероприятий.
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Футбол
Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции
Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
Согласно опубликованному 5 июля на сайте правительства постановлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в стране будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено 05 июля в 05:44
Здоровье
Слишком много действий
Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Политика
Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации, пишут СМИ
Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta – Tata Blackbird
Накануне в сети появились первые рендеры Tata Blackbird, а также стала известна первая техническая информация о новинке, которая оказалась весьма интересной.
Обновлено в 02:44
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Гендиректор «Зенита»: «Самое главное у нас начинается на следующих выходных»
В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 «Зенит» 14 июля в Санкт-Петербурге сыграет с дебютантом РПЛ «Тамбовом».
Обновлено в 04:21
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
ЖКХ
В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома
В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.
Обновлено в 03:12
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье
В Крыму снизилась смертность от СПИДа
За первые полгода 2019 года смертность от СПИДа в Крыму снизилась на 31%.
Обновлено вчера в 08:17