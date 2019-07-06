Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека. Об этом сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Один из пострадавших является несовершеннолетним.

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Армия и оружие На поклон: Зеленский едет в Одессу постоять на натовских кораблях На Украине полным ходом идут военные учения Sea Breeze. Не обошёл их вниманием и Владимир Зеленский.

Армия и оружие Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Происшествия В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.

Единоборства Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова ждет малыша Подписчики сестры музыканта начали сразу поздравлять будущую маму с радостным событием, пожелали ей отдохнуть и поблагодарили за проделанную работу в организации свадебных мероприятий.

Футбол Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.

Происшествия Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей 4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Политика В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским Согласно опубликованному 5 июля на сайте правительства постановлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в стране будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Здоровье Слишком много действий Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

Политика Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации, пишут СМИ Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post.

Гаджеты Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta – Tata Blackbird Накануне в сети появились первые рендеры Tata Blackbird, а также стала известна первая техническая информация о новинке, которая оказалась весьма интересной.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

ЖКХ В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Политика Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.