Армия и оружие

При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военныхLife.ru вчера в 16:25

В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены. Как указывается в заявлении штаба операции "Решительная поддержка", жертвами взрыва самодельного устройства стали трое военнослужащих США и один контрактник.
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При взрыве в Афганистане погибли военные США

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В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных США

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Эхо Москвывчера в 15:30

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Известиявчера в 15:25
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
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