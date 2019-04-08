Армия и оружие
При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военныхLife.ru вчера в 16:25
В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены. Как указывается в заявлении штаба операции "Решительная поддержка", жертвами взрыва самодельного устройства стали трое военнослужащих США и один контрактник.
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Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане вблизи базы ВВС в Баграме
Эхо Москвывчера в 15:30
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