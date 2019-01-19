Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человекГазета.Ru вчера в 21:49

По словам губернатора региона Омара Файяда, в настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
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Число раненых при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71 человека

РБК01:09

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Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

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В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

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Комиссия по ЧС приступила к работе в Мексике из-за взрыва на трубопроводе

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При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее двадцати человек

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Найдено тело еще одного летчика Су-34

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Происшествия

При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
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Происшествия

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СNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО «Нудоль»

Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.
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Общество

Умер самый богатый человек Филиппин

Самый богатый человек Филиппин, розничный магнат и почетный председатель компании SM Investments Corporation (SMIC) Генри Си скончался утром в субботу в возрасте 94 лет, сообщает издание The Philippine Star.
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Путешествия

Власти Бали введут налог для иностранных туристов

Остров Бали в 2017 году посетили 5,7 млн иностранных туристов, большинство из которых приехали из Китая и Австралии.
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Происшествия

Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

Обновлено вчера в 15:43
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Ford Mondeo наконец-то обновился

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Обновлено вчера в 09:38
Транспорт

В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт

Участок Ферганской улицы в Москве перекрыт из-за проседания грунта второй раз на этой неделе, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:59
Религия

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня (Богоявления) в субботу, 19 января.
Обновлено вчера в 18:12
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В октябре прошлого года мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено 17 января в 17:56
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Названа смертельная опасность долгого сна для беременных

Обновлено вчера в 12:41
Религия

Крещенские купания в Риге отменили

Купания на Крещение в столице Латвии Риге отменены. Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза

Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
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В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде

В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде.
Обновлено вчера в 19:42
Недвижимость

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей

По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
Обновлено вчера в 13:14
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В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 09:52
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Умер известный телеведущий Виктор Мочалов

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Общество

Шествие памяти Маркелова и Бабуровой пройдет 19 января в Москве

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Обновлено вчера в 03:40
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Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено вчера в 06:52
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Обновлено 17 января в 22:15
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Обновлено вчера в 09:48
Политика

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Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с действующим главой государства Петром Порошенко в декабре прошлого года.
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Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне

Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
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В США скончался сатирик и фельетонист Семен Лившин

Сатирик и фельетонист Семен Лившин ушел из жизни на 80-м году жизни у себя дома, в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 20:42
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