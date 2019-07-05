Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Одного из них медики осмотрели на месте, ехать в больницу он отказался, уточняет агентство "Москва".

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

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