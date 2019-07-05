Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человекаРоссийская газета 12:01
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Одного из них медики осмотрели на месте, ехать в больницу он отказался, уточняет агентство "Москва".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Во Франции вводят интернет-цензуру
Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.
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Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Прогулочное судно перевернулось в Черном море
Прогулочное судно перевернулось в Черном море, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:54
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Обновлено в 13:30
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
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Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Обновлено в 12:54
Футбол
Юрист подтвердил законность возможного перехода Сутормина в «Зенит»
Ранее Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», однако поздее появились сведения о возможном переходе игрока в «Зенит».
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Шоу-бизнес
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Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.
Обновлено в 08:49
Наука
Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных статей
Команда, о работе которой рассказывает Science Daily, собрала 3,3 млн абстрактов статей по материаловедению, опубликованных в 1000 журналах в период с 1922 по 2018 годы, и скормила алгоритму Word2vec.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Ивана Голунова
Расследование по делу журналиста Ивана Голунова является прерогативой специальных служб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:28
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу
С пятого июля серия молодежных смартфонов Xiaomi CC9 выходит в продажу.
Обновлено в 06:14
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Кино
Пореченков заявил о необходимости снимать кино про звезд спорта
Известный российский актер Михаил Пореченков рассказал о том, кто из советских и российских спортсменов мог бы стать главным героем биографического художественного фильма.
Обновлено в 12:42
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
Зеленский снова поехал в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свою второй поездку в Донбасс, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 05:57
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
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Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
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Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
Обновлено вчера в 00:42
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
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Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
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