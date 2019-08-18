Происшествия
Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизниBFM.ru 02:43
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети. По данным министерства внутренних дел Афганистана, пострадали 183 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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