Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети. По данным министерства внутренних дел Афганистана, пострадали 183 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни

Киберспорт Virtus.pro выходят в верхнюю сетку плей-офф The International 2019 Третий день группового этапа The International 2019 закончился для Virtus.pro не слишком удачно — сокрушительное поражение от OG опустило их на восьмую строчку турнирной таблицы.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Происшествия Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.

Космос ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Кино Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Политика Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.

Происшествия На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).

Хоккей Хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Общество Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Космос Манекен Tesla Starman завершил свой первый оборот вокруг Солнца В ноябре прошлого года Starman достиг орбиты Марса, а теперь, как сообщается, завершил свой первый оборот вокруг Солнца.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Экономика В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.

Общество В Рязани завершился Форум древних городов Театральные шествия, уличные спектакли, фестиваль кузнечного искусства – в Рязани завершился второй Форум древних городов, который проводится по инициативе местных властей и объединяет города возрастом старше 500 лет.

Транспорт На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.