Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человекРБК вчера в 21:43
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
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Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Крымские татары перечислили успехи в составе России
На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено вчера в 09:49
Игры
Опубликованы новые скриншоты неанонсированной космической игры студии Rockfish
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
У врачей после ЧП в Северодвинске проверили дозу облучения
Уровень радиационного облучения медицинских работников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске не превышает допустимых норм, сообщается 17 августа на официальном сайте Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам A321
Обновлено 16 августа в 09:54
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты
Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено 16 августа в 07:43
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%
В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Участник шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ Артем Муратов купил квартиру с видом на особняк Филиппа Киркорова
Юморист приобрел квартиру с полной отделкой — супругам лишь нужно было купить разные мелочи, чтобы обжить апартаменты.
Обновлено в 00:00
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Транспорт
Южный участок красной ветки метро закроют 18 августа
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено вчера в 12:35
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено 16 августа в 11:54
Политика
Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля
«77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.
Обновлено 16 августа в 22:38
Космос
The Hill: нужно новое видение будущего, чтобы разжечь интерес к космосу
К преимуществам Уиттингтон отнёс более амбициозные цели, которые ставит перед собой НАСА в рамках программы «Артемида», и наличие разветвлённой сети космических организаций (как международных, так и частных), в которой НАСА занимает центральное положение.
Обновлено вчера в 03:04
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15