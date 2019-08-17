Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человекРБК 21:43
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел страны. По его данным, еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество
Несколько десятков человек эвакуированы из-за паводка в Приморье
О 58 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Обновлено в 22:47
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В Сирии восстановлена разрушенная войной больница
В рамках государственной программы по восстановлению гражданской инфраструктуры в Сирии, разрушенной в ходе активной фазы боевых действий, в провинции Дераа была восстановлена больница.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков Airbus A321
Обновлено в 05:46
Футбол
В воронежский «Факел» перешел лучший бомбардир «Химок»
В воронежский «Факел» перешел лучший бомбардир «Химок» прошлого сезона Михаил Петрусев.
Обновлено в 11:47
Политика
«Оппозиция» готовит беспорядки 8 и 9 сентября, прикрываясь одиночными пикетами
Обновлено в 13:22
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Гаджеты
В Сети опубликовали официальные рендеры Nokia 7.2
Авторитетный инсайдер в Сети опубликовал ренедеры Nokia 7.2.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Появилось видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Обновлено в 10:20
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено в 03:59
Политика
Порошенко перечислил страхи России
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 20:48
Здоровье
Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Общество
Несколько десятков жилых домов подтоплены паводком в Хабаровске
В Хабаровском крае подтоплено 180 приусадебных участков, 90 дачных и свыше 320 земельных участков, а также более полусотни жилых домов.
Обновлено в 20:46
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
МРОТ индексируют один раз в год - до величины прожиточного минимума II квартала прошлого года.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере
Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Космос
Западный поставщик отказался снабжать сырьем российский телескоп
Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров).
Обновлено в 22:21
Происшествия
В Портленде задержаны не менее 13 демонстрантов
Правоохранительные органы американского Портленда (штат Орегон) задержали в субботу не менее 13 участников проходящих одновременно в центре города демонстраций антифашистов и акций членов ультраправых организаций.
Обновлено в 20:55
Футбол
Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа.
Обновлено в 18:40
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57