Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человекРБК 21:43

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел страны. По его данным, еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести.
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40 человек погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле

Московский Комсомолец22:11

Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

РЕН ТВ16:19

Источник: при взрыве во время свадьбы в Кабуле погибли 40 человек

RT на русском22:30

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек

ТАСС21:07

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек, сообщают СМИ

РИА Новости21:03

Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв

Газета.Ru16:13

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

РБК21:43
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