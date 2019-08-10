Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.

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При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Росатом». Отмечается, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

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