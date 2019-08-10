Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человекИзвестия 17:15
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Росатом». Отмечается, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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с чего всё началось
Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.ТАСС17:31
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