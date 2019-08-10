Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человекИзвестия 17:15

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Росатом». Отмечается, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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При ЧП на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома

Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.
ТАСС17:31

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Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома

РИА Новости17:34

«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области

Коммерсантъ17:43

В Росатоме рассказали о гибели своих сотрудников в Архангельской области

Московский Комсомолец17:35

При взрыве на полигоне под Архангельском погибли 5 сотрудников Росатома

URA.Ru17:27

При ЧП на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома

ТАСС17:31

«Росатом» сообщил о происшествии при работе с изотопными источниками

РБК17:26

Названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском

Газета.Ru17:14
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Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
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В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
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Совфед конкретизирует места для митингов

Верхняя палата подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера – и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить», подтвердил председатель комиссии Андрей Климов.
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Происшествия

Раскрыта причина взрыва на полигоне в Северодвинске

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Экономика

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
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В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека

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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

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Футбол

Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
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Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов

Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
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Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
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В Москве подсчитали убытки бизнесменов от несогласованных акций

«Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа», — сказал собеседник агенства.
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В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

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Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

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Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США

Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
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Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

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Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
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Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

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Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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