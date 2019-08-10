Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человекИзвестия 17:15
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Росатом». Отмечается, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Футбол
Лига Европы. Шведы рассудят «Спартак» и «Тун» в Москве
Панджич ранее уже обслуживал матчи с участием российских клубов – в 2014 году он работал на матче отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Краснодар" на выезде обыграл эстонский "Калев" (4:0). Напомним, что ответный матч "Спартака"и "Туна" состоится в Москве 15 августа.
Обновлено в 10:49
Политика
Захарова ответила Токио на включение Южных Курил в состав Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение южнокурильских островов в состав Японии на карте, которая опубликована на олимпийском сайте «Токио-2020», назвав подобные действия неправомочными.
Обновлено в 09:17
Политика
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что новые санкции США в отношении Венесуэлы негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Происшествия
На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы
На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 10:45
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»
Обновлено в 06:56
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Обновлено в 18:18
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено 07 августа в 14:52
Космос
Опубликован предварительный состав космодрома в Нижегородской области
Космодром в Нижегородской области, строительство которого планируется начать в 2023 году, будет состоять из шести комплексов.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп забыл, кто такой Зеленский
Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 18:56
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и планирует подать против нее многомиллионный иск, сообщает газета Independent.
Обновлено в 09:46