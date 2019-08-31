Как минимуме шесть человек погибли, еще 43 получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в Индии. Инцидент произошел в штате Махараштра, сообщает агентство ANI.

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

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