Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадалRT на русском 11:43

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
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