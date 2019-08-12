В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал

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