Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадалRT на русском 11:43
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:40, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
Госдума проведёт внеочередное заседание после массовых протестов
В понедельник, 12 августа, стало известно, что 19 августа Совет Госдумы проведёт внеочередное заседание по вопросу вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено в 20:41
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
Обновлено в 20:14
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Обновлено в 08:02
Технологии
The Insider и Bellingcat заявили о попытке взлома со стороны ГРУ
The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись хакерской атаке со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).
Обновлено в 18:23
Общество
Свадебный стыд. Британцы обсуждают и высмеивают платья невест
Одна из подружек невесты имела неловкость надеть светло-голубое кружевное мини-платье, которое на фото выглядит белым.
Обновлено в 21:05
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 21:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.
Обновлено в 06:15
Политика
Мадуро создал новое министерство и поменял министров
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро создал новое министерство - туризма и внешней торговли.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
Интернет
Найдены новые способы отслеживать включённый режим инкогнито в Google Chrome 76
В выпуске Google Chrome 76 компания исправила проблему, которая позволяла веб-сайтам отслеживать, использует ли посетитель режим инкогнито.
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский решил уволить глав полиции и СБУ «янтарных» областей страны
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести кадровые перестановки в силовых ведомствах Житомирской, Ровенской и Волынской областей из-за нелегальной добычи янтаря, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено в 20:26
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 14:12
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Политика
Британцы массово закупают продукты перед Brexit
В Великобритании простые жители готовятся к Brexit и запасаются продуктами, медикаментами и другими средствами первой необходимости.
Обновлено в 16:42
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Политика
Кандидат от Демпартии США приостановила избирательную кампанию
Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард приостановила свою предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях американской Национальной гвардии.
Обновлено в 19:36
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09