Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадалRT на русском вчера в 11:43

В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
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В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве

ТАССвчера в 14:33

Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден в результате хлопка газа в квартире в Котловке

Агентство Москвавчера в 12:52

В результате взрыва газа в жилом доме в Москве, по уточненным данным, пострадавших нет

Эхо Москвывчера в 12:30

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РИА Новостивчера в 14:40

Взрыв газа на Нагорной улице в Москве произошел из-за нарушения правил безопасности

Интерфаксвчера в 15:11

Очевидцы рассказали о хлопке газа в московской пятиэтажке

Москва 24вчера в 14:48

После взрыва газа в квартире на юго-западе Москвы начался пожар

РЕН ТВвчера в 10:48
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Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии

С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы

Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Общество

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти

Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. Неблагоприятная отметка превышена на 100 см. В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре — уровень реки составил 379 см, прибавив за сутки 14 см. При неблагоприятном сценарии к 18–20 августа уровень воды здесь может достичь полуметра.
Обновлено 11 августа в 23:46
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

В Красноярском крае жителям села Каменка в Ачинском районе, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Как дворник из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей

История дворника из Подмосковья, которая оказалась должна 2 млрд рублей из-за действий мошенников, стала поводом вспомнить о судьбах людей, которые сталкиваются с огромными долгами за кредиты, которые они не брали.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол

Юрий Семин назвал клубы РПЛ с наиболее сильными составами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клубу требуется усиление состава для конкуренции в чемпионате России.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено вчера в 12:24
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Общество

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей

Обновлено вчера в 05:40
Экономика

Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%

ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
Обновлено вчера в 09:08
Общество

В Versace извинились за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Партия футболок изъята из продажи и уничтожена ещё 24 июля.
Обновлено 11 августа в 10:43
Общество

Южноуральцы увидят самый яркий звездопад лета

За Персеидами люди наблюдают уже около двух тысяч лет. Ранее их ошибочно принимали за падающие звезды.
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Обновлено вчера в 12:24
Гаджеты

Эксперт опроверг информацию о заводских вирусах на бюджетных смартфонах на Android у россиян

Угроза покупки недорогих смартфонов на платформе Android со встроенными вредоносными приложениями, о которой ранее писали СМИ, неактуальна для России.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Баскетбол

Алексей Швед не сыграет на Кубке мира

На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом

Ford Focus с объемом перепродаж 12,5 тыс. единиц стал самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Известная DJ и модель Playboy погибла в Москве

В столице скончалась DJ и «девушка месяца» по версии журнала Playboy Жанна Рассказова.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В Хабаровском крае медведь убил грибника

Обновлено в 00:06
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Финансы

Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Обновлено вчера в 11:48
Общество

В России начинают действовать новые правила сделок с недвижимостью

Согласно закону, который вступает в силу уже сегодня, теперь собственник жилья должен заранее сообщить в Росреестр об использовании цифрового автографа.
Обновлено вчера в 22:56
Космос

Гатчинские ученые рассказали артековцам о физике космоса

Молодые ученые НИЦ "Курчатовский институт" — ПИЯФ Дарья Сканченко и Олег Усманов провели в международном детском центре "Артек" серию занятий студии "Физика космоса: что видно в телескоп".
Обновлено вчера в 04:45
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