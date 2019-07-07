Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

с чего всё началось

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на 44-м км дороги Карпинск–Кытлым.

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

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