Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской областиИзвестия вчера в 19:02

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на 44-м км дороги Карпинск–Кытлым.
Читать в источнике
с чего всё началось

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырех

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
ТАССвчера в 23:12

Подробнее о событии

Водитель бензовоза рассказал о том, почему произошло ДТП на Конжаке, в котором погибли три человека

Екатеринбург Онлайн05:44

«Они хотели получить кайф от похода»: почему пострадавшие в аварии на Урале сели на бензовоз, а не уехали на трансфере

КП - Екатеринбург05:16

СМИ: Бензовоз с отказавшими тормозами протаранил толпу людей в Свердловской области

РЕН ТВвчера в 18:03

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

Интерфакс02:48

Свердловский минздрав опроверг данные о четырех погибших в ДТП с бензовозом

РИА Новости02:04

Десять туристов находились на бензовозе во время взрыва на Урале

ТАСС01:31

Водитель бензовоза пытался спасти от гибели туристов на Урале

URA.Ru01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Политика

Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Политика

Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

Обновлено в 06:22
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия

Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Происшествия

В центре Амстердама прямо на улице зарезали велосипедиста

Камера наблюдения, на улице Warmoesstraat, которая находится центре Амстердама, сняла момент убийства, инцидент произошел днём, 5 июля, сообщают местный СМИ.
Обновлено в 06:37
Здоровье

В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов

В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Футбол

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки

Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:13
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Общество

Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Обновлено в 02:37
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Украина обнаружила активность российских подлодок в Черном море

Украина передала Турции информацию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.
Обновлено в 05:54
Экономика

Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре

Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.
Обновлено в 01:01
Главное