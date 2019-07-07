Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС. Как стало известно, авария произошла на 44 км автодороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз, перевозивший 500 литров топлива, выехал на обочину и перевернулся.

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Футбол Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.

Музыка В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

Гаджеты 16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.

Авто Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Политика Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Британия выделит миллионы на борьбу с фейками Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.

Общество Прыжок Майкла Джордана: прыгающий кот стал героем соцсетей Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.

Гаджеты Xiaomi уличили в плагиате видеоролика Apple для рекламы Mimoji Пользователи уличили компанию в плагиате: мало того, что аватары копируют идею Apple, так еще и производитель изменил в названии функции лишь одну букву.

Происшествия Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».

Политика Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Авто Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.

Политика Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.

Политика Киев получил первую партию нефти из США В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Происшествия Три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в Японии По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.