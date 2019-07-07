Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли людиREGNUM 18:57
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС. Как стало известно, авария произошла на 44 км автодороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз, перевозивший 500 литров топлива, выехал на обочину и перевернулся.
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