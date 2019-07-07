Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли людиREGNUM 18:57

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС. Как стало известно, авария произошла на 44 км автодороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз, перевозивший 500 литров топлива, выехал на обочину и перевернулся.
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В горах на севере Урала опрокинулся и загорелся бензовоз: четыре человека погибли

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МВД подтвердило гибель трех человек при взрыве топлива в Свердловской области

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Трое погибли и шестеро пострадали при взрыве бензовоза на Урале

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Водитель взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза подвозил туристов на цистерне. ФОТО, подробности

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На Конжаке у бензовоза при спуске отказали тормоза, он опрокинулся и загорелся

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В России изменились правила перевозки детей в авто

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Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

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ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

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Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
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Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
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Названы гонорары российских юмористов

Обновлено вчера в 20:54
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
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Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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Политика

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Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зенитно-пушечный комплекс «Панцирь» является детищем Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова.
Обновлено в 15:11
Политика

Британия выделит миллионы на борьбу с фейками

Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Общество

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Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.
Обновлено в 12:36
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Xiaomi уличили в плагиате видеоролика Apple для рекламы Mimoji

Пользователи уличили компанию в плагиате: мало того, что аватары копируют идею Apple, так еще и производитель изменил в названии функции лишь одну букву.
Обновлено в 08:03
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Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
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Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке на Чукотке

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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России

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В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
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Общество

Названа сумма ущерба от наводнений в Иркутской области

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Происшествия

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По меньшей мере три человека серьезно пострадали при пожаре на складе в японском городе Такацуки.
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В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
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