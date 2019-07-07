В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых. Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла поздно вечером 6 июля.

На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы

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