Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человекRT на русском 01:25
В результате взрывов, которые произошли в гостиницах и церквях на Шри-Ланке, погибли более 20 человек, 280 госпитализированы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу центральной больницы в Коломбо.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Авто
Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России
Обновлено вчера в 10:00
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе
В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Баскетбол
«Хьюстон» снова обыграл «Юту», счёт в серии – 3-0
Следующий матч состоится в Солт-Лейк-Сити 23 апреля, начало – 5:30 мск.
Обновлено в 01:49
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Большую часть Нотр-Дама удалось спасти от риска разрушения
«Укреплены все особо слабые места — это северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр.
Обновлено в 02:01
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено вчера в 14:26
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено 19 апреля в 09:24
Интернет
Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 07:09
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Футбол
Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу
«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Умерла советский и российский фотограф Галина Кмит
Галина Кмит родилась в 1931 году в Одессе. Она заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Обновлено вчера в 11:28
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов
Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео
В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Наука
Находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев
В пещере Сарадж-Чуко в горах Приэльбрусья в 2016 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
Обновлено 19 апреля в 07:26
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00