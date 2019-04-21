Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человекRT на русском 01:25

В результате взрывов, которые произошли в гостиницах и церквях на Шри-Ланке, погибли более 20 человек, 280 госпитализированы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу центральной больницы в Коломбо.
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Полиция заявила о 50 погибших при взрывах на Шри-Ланке

РБК01:34

Посольство России в Шри-Ланке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших

ТАСС01:51

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 50 человек

Известия02:01

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 50 человек

Коммерсантъ01:53

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 52

RT на русском02:01

Серия взрывов прогремела в церквях и отелях на Шри-Ланке в католическую Пасху

Эхо Москвы02:00

В Шри-Ланке пройдет экстренное заседание правительства

РИА Новости02:07
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Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Авто

Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России

Обновлено вчера в 10:00
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе

В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 00:48
Баскетбол

«Хьюстон» снова обыграл «Юту», счёт в серии – 3-0

Следующий матч состоится в Солт-Лейк-Сити 23 апреля, начало – 5:30 мск.
Обновлено в 01:49
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено вчера в 08:27
Общество

Большую часть Нотр-Дама удалось спасти от риска разрушения

«Укреплены все особо слабые места — это северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр.
Обновлено в 02:01
Футбол

Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»

Обновлено вчера в 14:26
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено 19 апреля в 09:24
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 07:09
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Футбол

Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу

«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Умерла советский и российский фотограф Галина Кмит

Галина Кмит родилась в 1931 году в Одессе. Она заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Обновлено вчера в 11:28
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов

Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Обновлено вчера в 05:25
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Наука

Находки в пещере Сарадж-Чуко рассказали о жизни кавказских неандертальцев

В пещере Сарадж-Чуко в горах Приэльбрусья в 2016 году была обнаружена стоянка неандертальцев.
Обновлено 19 апреля в 07:26
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено вчера в 15:00
Главное