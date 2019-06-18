Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса КрымаКоммерсантъ 04:06

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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