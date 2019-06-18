Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса КрымаКоммерсантъ 04:06
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении
Обновлено в 08:13
Общество
В российском городе приземлился самолет НАТО
В мае Генштаб Испании показал фотографии самолетов ВВС России, которые перехватила воздушная полиция НАТО.
Обновлено в 07:33
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено 14 июня в 19:02
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Происшествия
ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Редактора дагестанской газеты «Черновик» арестовали на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 08:18
Общество
Госдума приняла закон о статусе паломников
Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Обновлено в 07:56
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Музыка
У вокалиста Megadeth Дэйва Мастейна диагностировали рак горла
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Экономика
Госдума обязала банки подключиться к Системе быстрых платежей
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном участии банков в Системе быстрых платежей, запущенной Банком России в качестве более дешевой альтернативы карточным платежам.
Обновлено в 07:45
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Хоккей
Херсли покинет СКА и перейдёт в другой клуб КХЛ
Шведский защитник Патрик Херсли не станет подписывать новое соглашение с питерским СКА, при этом он продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщил представляющий интересы игрока агент Глеб Чистяков.
Обновлено в 07:46
Музыка
«Время и Стекло» выпустили клип Vislovo
Группа «Время и Стекло» опубликовала в YouTube клип Vislovo. За сутки видео собрало более 100 тысяч просмотров.
Обновлено в 04:31
Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Технологии
«МегаФон» поможет найти пропавших людей
В рамках пилотного проекта с АНО «Центр поиска пропавших людей», прошедшего с 24 марта по 18 июня, система помогла в поиске более 60 человек.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32