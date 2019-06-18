Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса КрымаКоммерсантъ 04:06
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Происшествия
Названы новые способы обмана автомобилистов
На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
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Происшествия
Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
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Общество
Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
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Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
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Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
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Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
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Экономика
Сбербанк подключил сотового оператора к системе мгновенных переводов
Мгновенные переводы наличными по номеру телефона на карту Сбербанка стали доступны в сети салонов МТС, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:42
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже
Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский выступил за ужесточение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы
Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
Политика
«Газпром» не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях
«Газпром» считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:39
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика
Forbes назвал самые дорогие землевладения России
Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Обновлено в 04:48
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали
Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.
Обновлено вчера в 19:45
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Чичерину затравили за песню об убитом главе ДНР Захарченко
Российская рок-певица Юлия Чичерина в своем Instagram пожаловалась на травлю в сети и внимание правоохранителей из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.
Обновлено в 04:55
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы
Обновлено вчера в 07:49