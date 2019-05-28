При въезде в Китай у россиян могут проверять телефоныНовые Известия вчера в 13:09

По информации Рамблер, миграционные власти Китая планируют проверять, соответствуют ли категории оформленных туристами виз их реальным намерениям и потому проверки будут проводиться не только в виде просмотра фотографий и переписки в смартфонах и айфонах, но и путем индивидуального собеседования.

При въезде в Китай у россиян могут проверять телефоны

Происшествия Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.

Политика Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе Как указал Пушилин, обеспечить прекращение огня в Донбассе способны лишь жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, по всей видимости, сейчас таких возможностей у Зеленского нет.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Происшествия Семь человек погибли в результате наводнений на юге Китая В результате наводнений пострадали около 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушены 185 домов, еще 285 домов получили повреждения, погибли семь человек.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Политика Стало известно, когда Саакашвили может вернуться на Украину «Саакашвили намерен вернуться на Украину до конца текущей недели и, возможно, уже в эту пятницу», — отметил он.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Политика Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате» Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.

Шоу-бизнес Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.

Культура Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети» В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.

Происшествия Проникшего в резиденцию Трампа студента приговорили к штрафу Мужчину, проникшего в ноябре 2018 года на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), приговорили к одному году условно и штрафу, передает телеканал CNN.

Футбол Рибери не исключил возвращения в «Марсель» Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новая модель, которая продается только в России исключительно в лимитированной серии Edition One, теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но также в коричневом Tenakuru, который Arkana получила в модельном ряду Renault.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.