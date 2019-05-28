Общество
При въезде в Китай у россиян могут проверять телефоныНовые Известия вчера в 13:09
По информации Рамблер, миграционные власти Китая планируют проверять, соответствуют ли категории оформленных туристами виз их реальным намерениям и потому проверки будут проводиться не только в виде просмотра фотографий и переписки в смартфонах и айфонах, но и путем индивидуального собеседования.
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Происшествия
Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Политика
Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как указал Пушилин, обеспечить прекращение огня в Донбассе способны лишь жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, по всей видимости, сейчас таких возможностей у Зеленского нет.
Обновлено в 19:00
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:49
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено в 21:13
Происшествия
Семь человек погибли в результате наводнений на юге Китая
В результате наводнений пострадали около 19 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушены 185 домов, еще 285 домов получили повреждения, погибли семь человек.
Обновлено в 18:37
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Политика
Стало известно, когда Саакашвили может вернуться на Украину
«Саакашвили намерен вернуться на Украину до конца текущей недели и, возможно, уже в эту пятницу», — отметил он.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет
За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.
Обновлено в 08:28
Культура
Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Проникшего в резиденцию Трампа студента приговорили к штрафу
Мужчину, проникшего в ноябре 2018 года на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), приговорили к одному году условно и штрафу, передает телеканал CNN.
Обновлено в 22:02
Футбол
Рибери не исключил возвращения в «Марсель»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».
Обновлено в 21:17
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новая модель, которая продается только в России исключительно в лимитированной серии Edition One, теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но также в коричневом Tenakuru, который Arkana получила в модельном ряду Renault.
Обновлено в 19:24
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19