При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильномВести.Ru 10:44

Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай и призвало путешественников быть готовыми к тому, что придется показывать пограничникам содержание своих мобильных телефонов.

с чего всё началось

Проверке могут подвергнуться не только переписка в популярных мессенджерах и приложениях, но и видео- и фотоматериалы, а также электронные документы. Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

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