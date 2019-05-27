Общество

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильномВести.Ru 10:44

Проверке могут подвергнуться не только переписка в популярных мессенджерах и приложениях, но и видео- и фотоматериалы, а также электронные документы. Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
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У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай и призвало путешественников быть готовыми к тому, что придется показывать пограничникам содержание своих мобильных телефонов.
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Deita.ru25 мая в 22:02
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