Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»Вести.Ru 04:42

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово. Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации.
Читать в источнике
Евгений Куйвашев
Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города.
— Евгений Куйвашев, российский политикИнтерфакс - Россия 05:42
с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал
 в своем Инстаграме появление сегодняшним утром на въезде в Екатеринбург указателя с надписью «город бесов».
Гражданские силы.ру09:01

Подробнее о событии

Соловьев объяснил появление таблички «город бесов» в Екатеринбурге

URA.Ru08:19

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

РИА Новости07:07

Высокинский вместе с полицией будет выяснять, кто повесил табличку «Город бесов»

Znak.com06:12

Соловьев о «Городе бесов»: Я дал точную характеристику Екатеринбургу

Национальная служба новостей06:42

Не «город бесов», а «город храбрых»: Куйвашев предложил вариант таблички на въезде в Екатеринбург

Екатеринбург Онлайн06:12

Высокинский назвал акцию «город бесов» провокацией, Куйвашев — шуткой

Екатеринбург-ТВ05:45

Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

RT на русском06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Гаджеты

В 2020 году Apple выпустит две модели iPhone с поддержкой 5G

Согласно прогнозам, в 2020 году Apple снова выпустит три iPhone: 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с 5G, а также 6,1-дюймовую модель с LTE.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Телецентр «Останкино» в Москве проверяют после письма о минировании

Обновлено в 09:38
Культура

Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека

Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Мэй

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о потенциальной встрече Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите G20.
Обновлено в 10:27
Политика

Зеленский с супругой прибыли во Францию

Обновлено в 08:02
Экономика

Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:33
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Энергетика

Бензин в России подорожал на десять копеек за неделю

Подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек соответственно за период с 10 по 14 июня.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе

Обновлено в 10:33
Спорт

Губерниев отреагировал на победу Шубенкова в падении

Обновлено в 07:58
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев перешел в «Спартак»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев стал хоккеистом московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:15
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады

Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Технологии

Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное