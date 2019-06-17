При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»Вести.Ru 04:42

с чего всё началось

Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города.

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово. Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации.

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

Происшествия Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Гаджеты В 2020 году Apple выпустит две модели iPhone с поддержкой 5G Согласно прогнозам, в 2020 году Apple снова выпустит три iPhone: 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с 5G, а также 6,1-дюймовую модель с LTE.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Происшествия Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Политика Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.

Происшествия Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Мэй Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о потенциальной встрече Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите G20.

Экономика Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Политика Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Энергетика Бензин в России подорожал на десять копеек за неделю Подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек соответственно за период с 10 по 14 июня.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Хоккей Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев перешел в «Спартак» Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев стал хоккеистом московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба.

Происшествия Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.

Политика Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Технологии Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).