Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»Вести.Ru 04:42
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово. Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации.
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Вы видели вчера заявление митрополита Кирилла по поводу сквера и храма. Конфликт остается позади, теперь надо всем остановиться и успокоиться, не нужно продолжать противостояние. У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города.
— Евгений Куйвашев, российский политикИнтерфакс - Россия 05:42
с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал в своем Инстаграме появление сегодняшним утром на въезде в Екатеринбург указателя с надписью «город бесов».Гражданские силы.ру09:01
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Соловьев о «Городе бесов»: Я дал точную характеристику Екатеринбургу
Национальная служба новостей06:42
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