Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военныхРИА Новости 07:53
Минобороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на военный конвой в Идлибе, передает агентство Апаdоlи. "Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней", — говорится в заявлении ведомства.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика
Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество
Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки
Обновлено вчера в 04:24
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
Обновлено в 06:41
Футбол
Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним
Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Татарстане завели дело после отравления детей в лагере
Обновлено в 05:27
Футбол
Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусором
Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca.
Обновлено в 03:21
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Авто
Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra
Стоит отметить, что в дизайне новинок улавливаются черты модели Toyota Tundra 2007 г.в.
Обновлено в 06:36
Здоровье
Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания
Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:32
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45