Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военныхРИА Новости 07:53

Минобороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на военный конвой в Идлибе, передает агентство Апаdоlи. "Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней", — говорится в заявлении ведомства.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

РБК07:40

Стали известны последствия сирийского удара по турецким войскам

Lenta.ru08:19

При обстреле турецкого военного конвоя в Сирии погибли три человека

ТАСС07:38

Сирийские ВВС атаковали конвой армии Турции

Московский Комсомолец06:55

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

РИА Новости07:53

Турция заявила о трёх погибших при атаке на военный конвой в Сирии

RT на русском07:46

СМИ: Сирия нанесла удар по военному конвою Турции в Идлибе

Коммерсантъ07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика

Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Культура

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено 17 августа в 10:46
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество

Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки

Обновлено вчера в 04:24
Кино

Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат

Обновлено в 06:41
Футбол

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Балашихе загорелся химический завод

Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия

На Урале загорелось предприятие по утилизации боеприпасов

Обновлено в 08:31
Происшествия

В Татарстане завели дело после отравления детей в лагере

Обновлено в 05:27
Футбол

Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусором

Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca.
Обновлено в 03:21
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Обновлено в 07:13
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Авто

Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra

Стоит отметить, что в дизайне новинок улавливаются черты модели Toyota Tundra 2007 г.в.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания

Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:32
Наука

Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка

Обновлено 17 августа в 22:42
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Обновлено в 07:16
Общество

В Исландии официально похоронили ледник

Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное