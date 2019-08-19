Минобороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на военный конвой в Идлибе, передает агентство Апаdоlи. "Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней", — говорится в заявлении ведомства.

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Политика Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.

Происшествия Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».

Политика Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.

Культура В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Футбол Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Происшествия Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Футбол Табличку с фамилией Гризманна у стадиона «Атлетико» забросали мусором Табличка с именем бывшего нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна у домашнего стадиона «матрасников» «Ванда Метрополитано» подверглась нападению со стороны обиженных фанатов мадридцев, сообщает Marca.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Авто Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra Стоит отметить, что в дизайне новинок улавливаются черты модели Toyota Tundra 2007 г.в.

Здоровье Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.