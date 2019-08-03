Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализованРоссийская газета 02:42
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве, пожарным удалось локализовать пожар.
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Происшествия
Женщина под видом арабской принцессы обокрала ювелирный магазин
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Военнослужащие авиабазы «Кант» поздравили председателя Союза десантников Киргизской Республики
Военнослужащие объединенной военной авиационной базы «Кант», дислоцированной в Киргизии, поздравили председателя Союза десантников Киргизской Республики гвардии полковника Табалды Аскаровича с его профессиональным праздником.
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Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
Торжественная церемония прошла во Дворце спорта «Лужники». Кинофестиваль является вторым старейшим фестивалем мира после Венецианского.
Обновлено в 02:31
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Футбол
Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».
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Политика
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Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
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Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
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Общество
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Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Экономика
Причина добавить в свой инвестиционный портфель акции Microsoft, Visa и Mastercard
Думаю, в этом году рост рынка был обусловлен, по большей части, ожиданиями инвесторов в отношении снижения напряженности.
Обновлено вчера в 11:24
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
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Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
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Футбольный клуб "Зенит" ожидает, что матч четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" посетят около 55 тыс. болельщиков.
Обновлено в 04:48
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 04:39
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:20
Теннис
Калинская вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде
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Башкирия стала лидером по рождаемости среди регионов ПФО
На втором месте по количеству родившихся детей оказался Татарстан (17239), на третьем – Самарская область (11954).
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
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«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
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Ученые раскрыли опасность похмелья
Похмелье снижает функции мозга и ухудшает память, к такому выводу пришли ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне, Австралия, результаты их исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
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Спорт
Егор Крид провёл стрим с капитаном NAVI по CS:GO
Известный российский певец Егор Крид провёл трансляцию на платформе Twitch.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад
В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
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Doom 3 исполнилось 15 лет. Из ада в чистилище
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