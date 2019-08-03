Происшествия

Крупный пожар случился в центре МосквыLenta.ru 01:35

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелось здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.
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Происшествия

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После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
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Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
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Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
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NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету

Ученые считают, что GJ 357 d может быть не только пригодной для жизни, но и уже иметь некоторые ее элементы на своей поверхности или в океанах.
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МВД заподозрило руководство ФБК в отмывании денег

Полиция подозревает руководителей Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег и неуплате налогов.
Обновлено вчера в 10:37
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Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто

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Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
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Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

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Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel

В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
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