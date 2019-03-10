Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-ЙоркРБК вчера в 22:44

По меньшей мере 29 человек получили незначительные травмы при турбулентности во время перелета из Стамбула в Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. Рейс выполняла компания Turkish Airlines. Всего на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа.
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По меньшей мере 29 человек получили незначительные травмы при турбулентности во время перелета из Стамбула в Нью-Йорк, сообщает
 телеканал NBC со ссылкой на власти.
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