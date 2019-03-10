Происшествия

Десятки пассажиров рейса в США пострадали из-за турбулентностиГазета.Ru 01:00

Не менее 29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса из Стамбула в Нью-Йорк.
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Десятки человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Стамбул – Нью-Йорк

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NBC: 29 человек пострадали из-за турбулентности во время рейса Стамбул — Нью-Йорк

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Интерфаксвчера в 21:53

Около 30 человек пострадали при турбулентности во время полета из Турции в США

РЕН ТВвчера в 21:46
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