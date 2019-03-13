При стрельбе в школе в Бразилии погибли 8 человекМосква 24 вчера в 09:58

В результате стрельбы в одной из школ города Сан-Паулу в Бразилии погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала Globo. Предварительно установлено, что в числе погибших – пятеро детей и один взрослый.

При стрельбе в школе в Бразилии погибли 8 человек

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