При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человекРБК вчера в 19:31

с чего всё началось

Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек. Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (12-й погибший).

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человек

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