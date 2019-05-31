Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 12 человекРБК вчера в 19:31
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек. Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (12-й погибший).
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с чего всё началось
Число жертв стрельбы в муниципальном центре города Вирджиния-Бич выросло до 12, заявил на пресс-конференции, которую транслировал CNN, глава городской полиции Джим Сервера.РБКвчера в 22:47
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