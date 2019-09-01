По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре. Телеканал CBS сообщает, что пока речь идет как минимум о 20 пострадавших. По данным агентства Reuters, убиты четыре человека.

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

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