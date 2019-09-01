Происшествия
РБКПри стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре. Телеканал CBS сообщает, что пока речь идет как минимум о 20 пострадавших. По данным агентства Reuters, убиты четыре человека.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Экономика
В Коми сорвались аукционы на два участка углеводородов
Фото БНК Как сообщает департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, открытые аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участках недр Боровой и Пихтовый признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
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Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
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Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
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В Брянске подросток умер после избиения полицейским
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На острове Лидо начал работу Венецианский фестиваль, но в этом году российских фильмов в программах по пальцам посчитать: в основной – ни одного.
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Кэмерон намерен сделать нового «Терминатора» трилогией
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Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Общество
Ураган «Дориан» достиг пятой категории
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Зеленский рассказал о первом звонке Путину
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Кайла Ричардс, снявшаяся в оригинальном «Хэллоуине» 1978 года, вернется к своей роли в предстоящей картине Halloween Kills («Хэллоуин убивает»).
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Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
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Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
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Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
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Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург
Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.
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Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
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В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.
За рулем Кубань вчера в 09:58
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Папа римский Франциск застрял в лифте и опоздал на мессу
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