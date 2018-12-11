Происшествия

При стрельбе в Страсбурге погибли три человека
РИА Новости
00:22

Три человека погибли в результате стрельбы в центре Страсбурга, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Кастанер добавил, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.
РИА Новости00:22
Кристоф Кастанер
Этот мужчина был с очень плохой стороны известен правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии.
— Кристоф Кастанер, французский политикРБК вчера в 21:12

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