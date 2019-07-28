Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадалиРоссийская газета 01:45
В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает ТАСС, ссылаясь на New York Post.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
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Навального доставили из спецприёмника в больницу
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Обновлено в 05:34
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
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Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
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