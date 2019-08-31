Происшествия

Вести.RuВести.RuВ результате стрельбы на стадионе в Алабаме пострадали 10 человек

Все случилось после футбольного матча на Ladd–Peebles Stadium, передает ТАСС. Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали не менее 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.
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Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме

РИА Новости00:54

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

РБК01:49

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

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Неизвестный открыл огонь на стадионе в городе Мобил, штат Алабама

Эхо Москвы04:30

Два человека задержаны после стрельбы на стадионе в США

Life.ru01:26

В результате стрельбы на школьном стадионе в США пострадали 10 человек

РЕН ТВвчера в 23:50

Fox: в Алабаме после стрельбы на стадионе задержаны два человека

ТАСС00:50
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Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех

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Теннисист Медведев показал неприличный жест и разозлил болельщиков

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Договор аренды предусматривает в дальнейшем первоочередное право на приобретение игрока "Зенитом" Желаем Дмитрию удачи и пусть у него всё получится Публикация от Футбольный Клуб "Минск" (@ fcminsk_official) 31 Авг 2019 в 1:09 PDT Прищепа в марте дебютировал за основной состав "Минска", с тех пор он провел в высшей лиге чемпионата Белоруссии 13 матчей.
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

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