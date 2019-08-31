Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков. Как сообщает KKTV11, пострадавшим от 15 до 18 лет.
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Неизвестный открыл огонь на стадионе в городе Мобил, штат Алабама

Эхо Москвы04:30

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

РБК01:49

В результате стрельбы на школьном стадионе в США пострадали 10 человек

РЕН ТВвчера в 23:50

Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме

РИА Новости00:54

Два человека задержаны после стрельбы на стадионе в США

Life.ru01:26

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

RT на русском01:47

Fox: в Алабаме после стрельбы на стадионе задержаны два человека

ТАСС00:50
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Общество

Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве

Эхо Москвы 09:00
Политика

Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Политика

Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

РИА Новости 08:12
Единоборства

Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Футбол

«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»

"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

РИА Новости 29 августа в 01:12
Здоровье

В Челябинске работает вице-премьер РФ Татьяна Голикова

В субботу, 31 августа, в Челябинск прилетела вице-премьер правительства России.
КП - Челябинск 08:43
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика

Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй

Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
News.ru 07:59
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Общество

В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак

Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Кино

На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами

На Венецианском кинофестивале прошел показ документального фильма Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященного творчеству его отца.
Культуромания 07:15
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако

Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Здоровье

Секрет кабачковой икры: улучшает зрение и замедляет старение кожи

Многие люди считают кабачковую икру низкокалорийной и очень полезной для фигуры.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Футбол

Евсеев обрушился на судей и «Газпром» после поражения «Уфы» от «Оренбурга»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в жесткой форме раскритиковал работу российских арбитров после матча против "Оренбурга".
РИА Новости 07:40
Музыка

Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Политика

Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну

Российская газета 07:15
Происшествия

Человек упал под поезд на «серой ветке» московского метро

Интерфакс 09:17
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Общество

В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные

В Одессе прошел Марш равенства, в котором приняли участие не только представители украинских ЛГБТ-сообществ, но и делегация из Мюнхена и представители шести европейских посольств.
Свободная Пресса 08:06
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Хоккей

Агент: «У Мурыгина были подозрения насчет онкологии, но они не подтвердились»

Агент российского голкипера Алексея Мурыгина Сергей Исаков заявил, что у его клиента были подозрения на онкологическое заболевание.
Матч ТВ 09:01
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