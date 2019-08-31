В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков. Как сообщает KKTV11, пострадавшим от 15 до 18 лет.

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

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