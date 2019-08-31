Происшествия
RT на русскомПри стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков. Как сообщает KKTV11, пострадавшим от 15 до 18 лет.
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Политика
Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни
Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
Футбол
«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Космос
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
РИА Новости 29 августа в 01:12
Здоровье
В Челябинске работает вице-премьер РФ Татьяна Голикова
В субботу, 31 августа, в Челябинск прилетела вице-премьер правительства России.
КП - Челябинск 08:43
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Политика
Фонды Британии потеряли миллиарды после отставки Мэй
Финансовые аналитики считают, что фонды Великобритании лишились около $4 млрд после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра королевства.
News.ru 07:59
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Кино
На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами
На Венецианском кинофестивале прошел показ документального фильма Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященного творчеству его отца.
Культуромания 07:15
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Здоровье
Секрет кабачковой икры: улучшает зрение и замедляет старение кожи
Многие люди считают кабачковую икру низкокалорийной и очень полезной для фигуры.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Футбол
Евсеев обрушился на судей и «Газпром» после поражения «Уфы» от «Оренбурга»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в жесткой форме раскритиковал работу российских арбитров после матча против "Оренбурга".
РИА Новости 07:40
Музыка
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Политика
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Российская газета 07:15
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Общество
В Одессе прошел гей-парад, есть задержанные
В Одессе прошел Марш равенства, в котором приняли участие не только представители украинских ЛГБТ-сообществ, но и делегация из Мюнхена и представители шести европейских посольств.
Свободная Пресса 08:06
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Хоккей
Агент: «У Мурыгина были подозрения насчет онкологии, но они не подтвердились»
Агент российского голкипера Алексея Мурыгина Сергей Исаков заявил, что у его клиента были подозрения на онкологическое заболевание.
Матч ТВ 09:01