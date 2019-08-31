Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков. Как сообщает KKTV11, пострадавшим от 15 до 18 лет.
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Неизвестный открыл огонь на стадионе в городе Мобил, штат Алабама

Эхо Москвы04:30

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

РБК01:49

Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме

РИА Новости00:54

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

RT на русском01:47

Два человека задержаны после стрельбы на стадионе в США

Life.ru01:26

В результате стрельбы на школьном стадионе в США пострадали 10 человек

РЕН ТВвчера в 23:50

Fox: в Алабаме после стрельбы на стадионе задержаны два человека

ТАСС00:50
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
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Происшествия

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Политика

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Происшествия

Задержана закопавшая ребенка в саду мать из Башкирии

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Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
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Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
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Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
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Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
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Экономика

Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина

В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.
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Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

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Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
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Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

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Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
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Транспорт

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Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо

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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

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