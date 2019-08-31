Происшествия

РБКРБКДесять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию. Стрельба произошла в пятницу, 30 августа, после футбольного матча между школьными командами.
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